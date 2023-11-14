زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين جنوب السودان وأوغندا

اعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن "زلزالا بقوة 9.4 درجة ضرب المنطقة المحيطة بالحدود بين جنوب السودان وأوغندا". وأوضح المركز أن الزلزال كان على عمق ثمانية كيلومترات. وكان المركز قال في وقت سابق إن قوة الزلزال 5.5 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

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