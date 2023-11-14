الرئيس الكولومبي: سنقدم مقترحا للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو اعتزام بلاده تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة بالكامل.

ونشر بيترو عبر حسابه في موقع "إكس" صور شهداء فلسطينيين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وعلق قائلا "المجزرة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضد مستشفى الشفاء في غزة". وأضاف "كولومبيا ستقدم اقتراحا للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة بالكامل".

وشدد على أن كولومبيا لن تقوم بشراء الأسلحة من الدول المنتجة التي تصوت بمجلس الأمن ضد أو تمتنع عن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وطالب البلدان الديمقراطية والتقدمية "بالنضال من أجل منع انتشار الهمجية في العالم وحماية القانون الإنساني الدولي".