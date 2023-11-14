انفجار صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية جنوب عيترون في القطاع الأوسط

افادت معلومات عن انفجار صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية في أجواء "جبل الباط" الحدودي جنوب عيترون في القطاع الأوسط. ولفتت الى غارة اسرائيلية من طائرة مسيرة على أطراف مارون الراس جنوب لبنان.

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