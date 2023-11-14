المساعدات المصرية لغزة ضعف ونصف ما قدمته دول العالم أجمع

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة يفوق ما قدمته دول العالم بمقدار ضعف ونصف.

وأضاف خلال برنامجه «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الاثنين، أن حجم المساعدات المقدمة من قِبل دول العالم لقطاع غزة يبلغ 3200 طن.

وأوضح أن حجم المساعدات المصرية بلغ حتى قبل أسبوع مضى، 5400 طن، وهو ما يماثل ضعفا ونصف مقارنة بما قدّمته دول العالم من المساعدات.

بدوره، قال العميد مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظة شمال سيناء، إنّ مطار العريش استقبل حتى الآن، 128 طائرة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، بإجمالي مساعدات يصل إلى 3200 طن.

وأضاف أن بعض الدول أرسلت حجما قليلا من المساعدات على متن الطائرات التي أرسلتها إلى مطار العريش.

وأوضح أنّ جميع الدول التي ترسل مساعدات، فإنها تُجري ذلك من خلال تنسيق يجمع بين هلالها الأحمر مع نظيريه المصري والفلسطيني، ذلك لتحديد الاحتياجات المطلوبة ليكون ذلك بمثابة أولوية.