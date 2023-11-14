شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحزب الجمهوري: ترامب المرشح الرئاسي «ولو أدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رونا مكدانيل، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إن اللجنة ستدعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 إذا اختاره الناخبون حتى لو أدين بارتكاب جريمة. وقالت «من يختاره الناخبون هو المرشح المناسب»، فيما انسحب السيناتور الأمريكي تيم سكوت، من السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024 في خطوة جديدة لأحد خصوم دونالد ترامب، بعدما انسحب من قبل نائب الرئيس السابق مايك بنس.

أوضحت مكدانيل على شبكة «سي إن إن»، عندما سئلت عما إذا كان ترامب مؤهلاً ليكون مرشحًا إذا أدين: «أعلم أن هذا أمر مهم، لكن كرئيسة للحزب، سأدعم من يختاره الناخبون، ونعم، إذا اختاروا دونالد ترامب. إن الناخبين ينظرون إلى هذا، ويعتقدون أن هناك نظام عدالة ذا مستويين. وأنت ترى ذلك، لقد انعكس ذلك في استطلاعات الرأي». ويتقدم ترامب في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن جميع منافسيه من الحزب الجمهوري، وقد حصل على زيادة في التأييد بعد توجيه لوائح الاتهام إليه في أربع ولايات قضائية منفصلة. وتعتقد نسبة كبيرة من الناخبين الجمهوريين أن مشاكل ترامب القانونية لها دوافع سياسية، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» بالتعاون مع «يوغوف». وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن هيمنة ترامب ليس فقط بين الحزب الجمهوري ولكن داخل الولايات المتأرجحة الرئيسية في عام 2024. وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب على بايدن في خمس من الولايات الست المتأرجحة التي فاز بها بايدن في عام 2020.

ومن جهة أخرى، فقد فشل السيناتور الأمريكي تيم سكوت، عن كارولاينا الجنوبية الذي كان يطمح علناً لأن يصبح أول رئيس جمهوري أسود في تاريخ الولايات المتحدة، في إعطاء دفع وزخم لحملته ليكون في طليعة المرشحين الجمهوريين. وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي جمعها موقع «ريلكلير بوليتيكس» المتخصص أنه يحل في المرتبة السادسة بين المرشحين لنيل بطاقة الحزب الجمهوري مع دعم نسبته 2,5 %. وأعلن سكوت وقف حملته، مشيراً إلى أن الناخبين وجهوا إليه رسالة واضحة. وقال، عبر برنامج «صنداي نايت إن أميركا» عبر محطة «فوكس نيوز»، «أعلق حملتي. أظن أن الناخبين وجهوا رسالة واضحة وقالوا لي إن الوقت غير مناسب لترشحي الآن». وكان تيم سكوت أعلن في أيار/مايو ترشحه رسمياً بعدما زار ولايات أمريكية رئيسية لمدة أشهر. وهو كان من بين المرشحين الخمسة الحاضرين خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة للجمهوريين الأربعاء الماضي، التي غاب عنها مجدداً دونالد ترامب المرشح الأوفر حظاً في صفوف الجمهوريين مع تأييد نسبته 58 %. وبانسحابه من السباق، يحذو تيم سكوت حذو نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس الذي أعلن قراره نهاية تشرين الأول/أكتوبر. وقال تيم سكوت: إن لا نية لديه في هذه المرحلة أن يكون مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في اقتراع الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وقبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية، تظهر استطلاعات الرأي تقدماً كبيراً لدونالد ترامب في ولايات رئيسية في مواجهة الرئيس الحالي الديمقراطي جو بايدن. (وكالات)