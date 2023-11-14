شكرا لقرائتكم خبر عن صرخة أممية تحذّر من توقف العمليات الإنسانية خلال يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، صرخة تحذيرية من أن نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية في غزة «خلال 48 ساعة»، في وقت تواصلت عمليات إجلاء حاملي الجنسيات المزدوجة في القطاع، وإدخال بعض المساعدات عبر معبر رفح، فيما أعلن عن وصول سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية لغزة إلى ميناء العريش.

وأكدت هيئة المعابر الفلسطينية أنه سيتم السماح لعدد من حاملي الجنسيات الروسية والأوكرانية والأردنية والمغربية والإسبانية والهولندية والسويدية والأمريكية، ومن دولة بيرو، بعبور معبر رفح، تمهيداً لانتقالهم إلى دولهم. وفي إطار المساعدات المقدمة للقطاع، أعلنت مصادر مصرية دخول 98 شاحنة لقطاع غزة، وتكفي محتويات الشاحنة الواحدة نحو 1500 أسرة لمدة 10 أيام، وتشمل مواد غذائية ومياه. وكشفت أن مطار العريش استقبل 114 طائرة نقلت 3000 طن مساعدات لقطاع غزة، حتى الآن تسلمها الهلال الأحمر المصري، وقام متطوعون بتفريغها، وإعادة نقلها وتجهيزها على شاحنات تحركت تباعاً من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطاع غزة. وأضافت المصادر أن المنظمات الدولية الإغاثية التي وصلت منها طائرات المساعدات، هي: منظمة الغذاء العالمي، واليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، والصليب الأحمر، وأطباء بلا حدود، والاتحاد الأوروبي. كما وصلت مساعدات من 35 دولة تضمنت شحنات الأغذية والمواد الطبية والمستلزمات الإغاثية، مثل سيارات إسعاف، وأجهزة أشعة، وفلاتر مياه وخزانات مياه ومولدات كهرباء وأبراج إنارة وشرائح طاقة شمسية. كما أعلن عن وصول سفينة مساعدات تركية تحمل مستشفيات ميدانية ومساعدات لقطاع غزة إلى ميناء العريش، بحسب ما ذكر مسؤول في الميناء. وأوضح مسؤول في وزارة الصحة التركية أن «السفينة التي وصلت العريش تحمل معدات وتجهيزات وسيارات إسعاف لإقامة ثمانية مستشفيات ميدانية». وأضاف أن تركيا طلبت موافقة السلطات المصرية على إقامة هذه المستشفيات في العريش التي تبعد 40 كيلومتراً عن معبر رفح، موضحاً أن السلطات المصرية «أعطتنا بالفعل الضوء الأخضر وسنقيم المستشفيات في الأماكن التي حددوها لنا».

من جهة أخرى، حذّر مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في قطاع غزة، أمس الاثنين، من «توقف العمليات الإنسانية خلال 48 ساعة لعدم السماح بدخول الوقود إلى غزة» التي تحاصرها القوات الإسرائيلية. وقال توماس وايت «هذا الصباح توقف اثنان من المقاولين الرئيسيين لدينا عن العمل، لقد نفد الوقود لديهم ببساطة، الأمر الذي سيحرم 200 ألف شخص من مياه الشرب»، في القطاع المحاصر، حيث يعيش 2,4 مليون نسمة نزح منهم 1,6 مليون، ويعتمدون جميعاً وبشكل كامل على المساعدات.

من جهته، قال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، إن الوقود نفد من المستودع التابع للوكالة في قطاع غزة، ولن تتمكن «الأونروا» في غضون أيام قليلة، من إعادة تزويد المستشفيات به، وتوفير مياه الشرب. وقال لازاريني إن «الأونروا» تفرغ ببطء مستودع وقود يحتوي على احتياطيات استراتيجية. وذكر أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على طلب قدمته الوكالة إليه بتجديد المخزون.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن 98 مواطناً روسياً غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح في دفعة جديدة، وسط استمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة القطاع. وجاء في بيان الوزارة، أمس الاثنين: «يواصل عناصر وزارة الطوارئ الروسية العمل على معبر رفح، وحالياً عبر 98 مواطناً روسياً نقطة التفتيش». كما ذكرت وزارة الخارجية السويدية أن بعض السويديين غادروا قطاع غزة من معبر رفح الحدودي ودخلوا مصر.

(وكالات)