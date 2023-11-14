انت الان تتابع خبر واشنطن تكشف حقيقة وجود قوات أمريكية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "أي تقارير إعلامية تشير إلى وجود قوات أميركية على الأرض في غزة هي تقارير كاذبة".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس، في (7 تشرين الأول 2023) عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين.