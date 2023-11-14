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الأب مبارك: لا تخش المصاعب والضيقات فكل شجرة تحتاج الى عصف الريح لتتخلص من أغصانها اليابسة

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"إسمع يا بني"، كتاب جديد يصدر للأب ​​​​كميل مبارك​​​​، يتضمن مجموعة من الحكم. وسيتم توقيع الكتاب، يوم الجمعة في 24 الحالي، في جامعة الحكمة- فرن الشباك، عند الساعة السادسة مساء.

ومن ضمن الحكم التي يتضمنها الكتاب:

إسمَعْ يا بُنَيَّ

لا تَخْشَ المصاعِبَ والضِّيقات فَكلُّ شجرةٍ تحتاجُ الى عَصفِ الريح لِتَتخَلَّصَ من أغصانِها اليابسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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