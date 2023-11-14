"وفا": مقتل 10 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة قصف إسرائيلي لمنزلَين في خان يونس

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل 10 مواطنين فلسطينيّين وإصابة آخرين، بعد قصف الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة منزلَين في ​خان يونس​ بجنوب ​قطاع غزة​".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة في غزة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة الضّحايا نتيجة الحرب الإسرائيليّة المتواصلة على القطاع منذ السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى 11180 قتيلًا، من بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة و678 مسنًّا، بالإضافة إلى 28200 جريح.

وأشارت إلى أنّ في الضفة الغربية، ارتفع عدد القتلى إلى 180، والجرحى إلى 2700، حتّى عصر الإثنين، كاشفةً أنّ نحو 3250 مواطنًا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.