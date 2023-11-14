مقتل 5 فلسطينيين بصاروخ ورصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم طولكرم

أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، مقتل ثلاثة شبّان، بعد قصفهم بصاروخ أطلقته القوات الإسرائيلية من طائرة مسيّرة، ليرتفع عدد القتلى إلى 5. وكان قد قُتل شابّان اللّيلة الماضية، بعد إصابتهما بالرّصاص الحيّ في الصّدر، خلال اقتحام القوّات للمخيّم.
وقد حاصرت القوّات الإسرائيليّة مخيم طولكرم عبر نشر دوريّاتها الرّاجلة والمحمولة على مداخله كافّة، إضافةً إلى أحياء مدينة طولكرم المؤدّية للمخيّم. وقامت جرّافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيّم، وتخريب البنى التّحتيّة فيه، في الوقت الّذي اقتحمت فيه القوّات الإسرائيليّة عددًا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها، وسط إطلاقها النّار، بحسب وكالة "وفا".
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