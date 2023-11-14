رئيس وزراء العراق: ما يحدث في غزة إبادة جماعية ونبذل جهودا كبيرة لعدم اتساع دائرة الصراع

أشار المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، في بيان، إلى أنّ "السّوداني تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الهولندي ​مارك روته​، جرى خلال البحث في تطوّرات الأحداث في قطاع ​غزة​".

وشدّد السّوداني خلال الاتصال، بحسب البيان، على أنّ "ما يحدث في غزّة هي جرائم ضدّ الإنسانيّة، وإبادة جماعيّة، وخرق واضح لكلّ الاتفاقيّات والقوانين الّتي بدأت بفقدان قيمتها أمام الأرقام المفجعة للضّحايا، وهم في أغلبيّتهم من المدنيّين العزّل ونصفهم من الأطفال؛ بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال الصّهيوني من عمليّات تهجير قسري".

وأكّد أنّ "​المجتمع الدولي​ والقوى العظمى باتت اليوم أمام مسؤوليّة أخلاقيّة وقانونيّة لإيقاف الحرب، وفتح ممرّات إنسانيّة من أجل إيصال الماء والغذاء والدّواء للمدنيّين المحاصرين"، مركّزًا على أنّ "العراق يبذل جهودًا كبيرةً للعمل على عدم اتساع دائرة الصّراع، بالإضافة إلى الالتزام بحماية البعثات الدّبلوماسيّة والمستشارين المتواجدين في القواعد العراقيّة".

وأوضح المكتب أنّ "من جانبه، عبّر روته عن إدانته قتل المدنيّين الفلسطينيّين، مؤكّدًا وجوب فتح ممرّات إنسانيّة من أجل وصول المواد الأساسيّة الّتي يحتاجها الأهالي في غزة. كما ثمّن جهود العراق في الحفاظ على الاستقرار، مشيرًا إلى تطابق موقف بلاده مع العراق، بما يخصّ الحرب في غزّة".