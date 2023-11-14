انت الان تتابع خبر انتقدته خلال فترة رئاسته.. وفاة شقيقة ترامب الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت "رويترز" نقلا عن مصادر، أن باري توفيت في منزلها بمانهاتن، واكتشفت وفاتها في ساعة مبكرة، من أمس الاثنين.

وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه تم العثور على امرأة، تبلغ من العمر 86 عاما فاقدة للوعي داخل غرفة النوم بشقة في الشارع الخامس، وتأكدت وفاتها لاحقا، موضحة أن هناك تحقيقا، ولا يمكن كشف هوية المرأة.



وكان الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ريغان قد عين ماريان ترامب باري قاضية في محكمة جزئية بنيوجيرزي عام 1983، لتصبح لاحقا قاضية في محكمة استئناف اتحادية. وتقاعدت عام 2019.

ولا يعرف سوى القليل عن عمق العلاقة بين دونالد ترامب وشقيقته. ففي حين أنها لم تتحدث علنا أبدا عن رئاسته، إلا أن ابنة أخته وابنة أختها، ماري ترامب، نشرت تسجيلات صوتية لأخته وهي تتحدث بانتقاد عن ترامب عندما كان رئيسا.