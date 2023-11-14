شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات بقانون جائزة المبدع الصغير لتشجيع الأطفال وضمان تكافؤ الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، الذي حسمه مجلس النواب بالموافقة، ليكون خطوة هامة في طريق تشجيع الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الإبداعية، حيث يهدف إلى تهذيب سلوكياتهم، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعاً عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

وتضمن مشروع القانون تعديل الشروط الواجب توافرها فيمن يتم ترشيحه لنيل الجائزة، حيث تم تعديل البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون رقم (204) لسنة 2020 والقاضى نصه "بألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" بحذف هذا الشرط.

وتتمثل أسباب حذفه في :

-يتعارض مع روح الجائزة التى تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار.

- يتعارض مع الأهداف والغايات التى يصبو إليها قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 وتعديلاته الذى أقر استحقاق الطفل للحماية والرعاية وكفالة كافة الحقوق.

-استمرار وجود النص يؤدي إلى إيذاء مشاعر هؤلاء الأطفال الصغار، وتم الاكتفاء بوجوب توافر شرط السيرة الحميدة والسمعة الحسنة الوارد فى البند (2) من ذات المادة بمضمونه الواسع وتطبيقه المرن.

وذلك اتفاقاً وفلسفة هذا التعديل القائمة على كفالة تكافؤ الفرص حال التزاحم عليها بما يضمن تشجيع أكبر عدد من الأطفال ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم ودافعاً لهم نحو السلوك القويم وتعزيز القيم الإيجابية لديهم ، ليصبح النص " ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.