خارجية كندا: يجب حماية المدنيين والسماح بدخول ما يكفي من الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة

أعربت وزيرة الخارجية الكندية، عن القلق "إزاء تحذيرات الأمم المتحدة من توقف عملها في غزة بسبب نقص الوقود".
ولفتت إلى أنّه "يجب حماية المدنيين والسماح بدخول ما يكفي من الغذاء والماء والوقود إلى قطاع غزة".
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسط حصار وتضييق لتدفق المساعدات وحظر لدخول الوقود، ما يزيد من أزمة القطاع الصحي في القطاع، تزامنًا مع قصف مكثف وعنيف يطال المدنيين، وعمليات بريّة تتصدى لها الفصائل الفلسطينية في الميدان.
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