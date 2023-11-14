الأمم المتحدة طالبت بحماية المدنيين في السودان وإتاحة إيصال المساعدات إليهم

ندّد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث، بـ"أعمال العنف الشديدة" ضدّ المدنيين في السودان حيث تدور منذ أشهر حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مطالبًا بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها "بدون عوائق"، ولا سيّما لمنع تفشّي وباء الكوليرا.

ولفت، خلال "المنتدى الإنساني حول السودان"، إلى أنّه بعد ما يقرب من سبعة أشهر على اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، "فإنّ ما يقرب من 25 مليون شخص في السودان يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية".

وشارك في المنتدى خصوصاً ممثّلون عن جانبي النزاع في السودان، وقد ذكر غريفيث أمامهم أنّ "ما نحتاج إليه بشدّة هو الوصول الآمن وبدون عوائق حتى نتمكّن من الوصول إلى جميع الأشخاص المحتاجين".

وشدّد على أنّ "الوصول يمثّل مشكلة خطيرة. فمنذ منتصف نيسان، تمكنّا من إمداد 4.1 مليون شخص فقط بالمساعدات المنقذة للحياة - أي أقلّ من ربع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا".

وكان جانبا النزاع تعهّدا الأسبوع الماضي عقب محادثات في السعودية تحسين وصول المساعدات الإنسانية، وكلّفا الأمم المتحدة بإنشاء هذا المنتدى لتسهيل تنفيذ هذه الالتزامات.