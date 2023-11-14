"هيومن رايتس ووتش": للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في غزة باعتبارها جرائم حرب

شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أنّ "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مستشفيات قطاع غزة فاقمت تدمير القطاع الصحي المحاصر".
وأكّدت أنّه "ينبغي التحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بقطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب"، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة جدية على أن المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية".
وأوضحت المنظمة أنّه "يجب على الحكومة الإسرائيلية إنهاء الهجمات على المستشفيات"، كما أكّدت أنّه يجب على لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في ما يجري في غزة.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسط حصار وتضييق لتدفق المساعدات وحظر لدخول الوقود، ما يزيد من أزمة القطاع الصحي في القطاع، تزامنًا مع قصف مكثف وعنيف يطال المدنيين، وعمليات بريّة تتصدى لها الفصائل الفلسطينية في الميدان.
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