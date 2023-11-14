تجمع للمياه في عدّة طرقات بالمناطق اللبنانية

كشفت غرفة التحكم المروري عن وجود تجمع للمياه على عدّة طرقات، حيث شملت المنطقة قبل أنفاق مطار بيروت باتجاه مدينة بيروت، وتقاطع الرحاب باتجاه السفارة الكويتية، والشفرولية تحت جسر الليميك.

ومن ضمن الطرقات، اوتوستراد جونية بين الصفرا والعقيبة، وبولفار سن الفيل بين اشارة الجديدة والاتحاد، والكرنتينا في منطقة سوق السمك.

هذا، وأضحت غرفة التحكم المروري أنّه "تم التنسيق مع ورش وزارة الاشغال و العمل جاري على المعالجة".

وتشهد مختلف المناطق اللبنانية أمطارًا غزيرة منذ ساعات فجر اليوم، ما تسبب بتجمع للمياه على مختلف الطرقات.

وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصًا على السلامة العامة.