في صحف اليوم: مخاطر الحرب تزداد وجهود حثيثة تبذلها الإدارة الأميركية مع إسرائيل لمنع التصعيد بلبنان

على وقع تزايد حدّة التوترات والتصعيد على الحدود اللبنانية الجنوبية، لفتت صحيفة "الجمهورية" إلى أنّ "حالة الحرب السّائدة على الحدود، وتطوّراتها المتسارعة على مدار الساعة، والإتساع الملحوظ لرقعة العمليّات العسكريّة على جانبي الحدود، والارتفاع المتصاعد في وتيرتها، يبدو انها تجاوزت محاولات التهدئة، وباتت لا تترك مجالا للشكّ بأنّ لحظة الانفجار الكبير قد دنت، واما توقيتها فمعلّق على تطورات الميدان من غزّة الى حدود لبنان الجنوبية؛ التي شهدت بالأمس جولة جديدة من المواجهات العنيفة".

وعلمت "الجمهورية" أنّ "تطورات السّاعات الاخيرة في الجنوب، حرّكت قنوات التواصل الخارجي، والأميركي على وجه الخصوص، في اتجاه اكثر من مستوى داخلي سياسي وغير سياسي، مُبدية قلقاً بالغاً من التدهور لما ينطوي عليه من مخاطر جديّة من اتساع رقعة الصراع، ومؤكدة الضرورة القصوى في ادراك مخاطر التصعيد، ومشددة على انّ من مصلحة كل الجهات إشاعة الإستقرار على طول الحدود؛ وعدم الانزلاق الى خطأ التفجير بما قد يفتح على وقائع تخرج عن السيطرة".

وذكرت المعلومات أنّ "الرسالة الاميركية المتجدّدة، عكست بوضوح أن واشنطن تنظر بقلق متزايد الى هذا التدهور، ولا تريد ان ترى تصاعداً في وتيرة العمليات العسكرية"، مشيرةً إلى "جهود حثيثة تبذلها الادارة الاميركية مع اسرائيل لمنع التصعيد".

لا نريد الحرب

من جهته، كشف مصدر سياسي مسؤول لـ"الجمهورية"، أنّ "رسالة التحذير الاميركية، قد قوبِلت من الجانب اللبناني بالتأكيد على تعمّد اسرائيل رفع وتيرة التصعيد على الحدود، وتجاوزها تلك الحدود في اتجاه استهداف المدنيين، وهو الأمر الذي أوجَب الرد عليها من قبل المقاومة. وبالتالي، فإن المطلوب وبإلحاح هو ردع اسرائيل ومنعها من توسيع نطاق المواجهات".

وأوضح أنّ "الاميركيين أبلغونا بأنهم على تواصل دائم مع الاسرائيليين لتهدئة الأمور، ويوصِلون لنا رسائل مباشرة بأنّ اسرائيل ليست راغبة في التصعيد مع لبنان، فيما ممارساتها على الارض تفيد بعكس ذلك، حيث انها تتعمّد القصف العشوائي على المناطق والبلدات الآهِلة، ما سيستدعي الرد بالمِثل".

وذكّر المصدر بأنّه "سبق ان اكدنا انّ لبنان بكل مستوياته، لا يرغب في توتير الاجواء والدخول في حرب، والخطر مصدره اسرائيل. وانتم قادرون بالتأكيد إن قصدتم، على لجمها، خصوصاً انّها تقدم كل يوم شاهدا جديدا على انها تسعى الى توسيع دائرة الصراع من غزة الى لبنان؛ ولبنان في موقع الدفاع عن النفس".

تحذير أممي

بدورها، شدّدت مصادر دبلوماسية أممية لـ"الجمهورية"، على انّ "الوضع في جنوب لبنان مُقلق للغاية، وأبلغنا الجهات المسؤولة في لبنان مخاوفنا، والحاجة المُلحّة لتجنّب ما قد يؤدّي الى عواقب وخيمة. ومع الأسف فإننا رغم ما نسمعه من تأكيدات مباشرة، لا نرى التزاماً من قبل الأفرقاء بالقرار 1701".

وأكّدت أنّ "الاولوية دائماً هي لحماية المدنيّين وتجنيبهم مخاطر المواجهات والحروب. ونرى ان الاستقرار هناك (الجبهة الجنوبية) ضرورة ومصلحة للجميع. وترسيخه يوجِب الالتزام الكلي بالقرار 1701 والتعاون مع قوات اليونيفيل".

ونفت المصادر "ما يُشاع عن إخلاء قوات "اليونيفيل" لمواقعها في منطقة عملها"، مبيّنةً أنّ "قوات حفظ السلام ما زالت تمارس مهامها وفق مندرجاتها كالمعتاد، بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، إنما في ظروف خطيرة وصعبة، وقيادتها على تواصل دائم مع كلّ الجهات للحدّ من النزاع".

مخاطر الحرب تزداد

إلى ذلك، اعتبر مرجع سياسي مسؤول لـ"الجمهورية"، أنّ "مخاطر الحرب تزداد، فإسرائيل تريدها وتتعمّد اشعالها، ومستوياتها السياسية والعسكريّة تلوّح بذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، واليوم عادوا وكرروا تهديداتهم".

وردا على ما يُقال ان التهديدات الاسرائيلية مردّها الى استفزازات يتعرض لها الجيش الإسرائيلي من الجانب اللبناني، جزم أنّه "لا يجوز ابداً مساواة القاتل بالضحية، فإسرائيل هي المعتدية ولدينا اراض لبنانية محتلة، والمقاومة تمارس حقها وواجبها في استعادة ارضنا المحتلة، وفي الرد على عدوانيّة اسرائيل وتوسيعها لنطاق استهدافاتها".

ولفت المرجع عينه إلى أنّ "اسرائيل تسعى الى الحرب وليس المقاومة، وما قاله الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله في خطابه الاخير، أكد بوضوح مَن هو المعتدي ومن هو المعتدَى عليه"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة كانت وما زالت تحصر المواجهات ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها، وهذا ما اكدناه لكل الموفدين، الا ان اسرائيل وسّعت نطاق اعتداءاتها باستهداف المدنيين في البلدات الجنوبية واستخدام القنابل الفوسفورية، اضافة الى استهداف سيارات الاسعاف ورجال الدفاع المدني والصحافيين والمناطق الآهلة، كما حصل في الساعات الاخيرة. وهو أمر لا تستطيع المقاومة ان تقف مكتوفة الايدي حياله، وبالتالي هي ملزمة بالرد على اعتداءات اسرائيل".

نرفض الإنجرار للحرب

في سياق متّصل، رأت مصادر المعارضة لـ"الجمهورية"، أنّ "حزب الله يضحّي بلبنان، فأمامنا نموذج غزة، وقطعاً لا يمكن ان نقبل بذلك، ولا أن يجرّنا "حزب الله" الى حرب على حساب كل اللبنانيين، تلبّي مصلحة ايران، تحت عنوان وهمي هو التضامن مع غزة. فالتضامن مع غزة لا يعني أن نضحّي بلبنان. ومن هنا جاءت رسالتنا الى القمة العربية، لردع "حزب الله" ورفع يده عن لبنان، وفرض الالتزام بالقرارات الدولية لا سيما 1701 و1559 و1680، وتحييد لبنان عن الصراعات".