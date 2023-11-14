أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط عدد من الجرحى نتيجة تدهور باص لنقل الطلاب على طريق عام باتوليه قضاء صور.
وتشهد مختلف المناطق اللبنانية أمطارًا غزيرة منذ ساعات فجر اليوم، ما تسبب بتجمع للمياه على مختلف الطرقات.
وكانت غرفة التحكم المروري قد طلبت من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب هطول الامطار حرصًا على السلامة العامة.
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