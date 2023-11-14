تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. بيان الداخلية بشأن واقعة دهب بين أجنبي وفتاتين مصريتين

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت الداخلية تفاصيل تعدي شخص على فتاتين بجنوب سيناء، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل جنسية أجنبية يقوم بالتطاول لفظياً على فتاتين بمحافظة جنوب سيناء، والادعاء بأن المذكور إسرائيلى الجنسية.

وقالت الداخلية في بيان رسمي لها، إنه بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية، وقيام الفتاتين بالتقدم ببلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى إتخاذ اللازم حياله.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائح إسرائيلي وهو يهاجم فتيات مصريات في مدينة دهب بسيناء.

وأظهر الفيديو فتاة مصرية وهي تقول للسائح الإسرائيلي: "أنت تحرشت بنا، ولدينا فيديو مسجل، وأنت مريض".

ورد السائح الإسرائيلي قائلا: "هذه أرض إسرائيل بالنسبة لي، وقد اشتريناها، ولا بد أن تذهبي لتعلم بعض السياسة لتعرفي ماذا يجري في بلدك".

وأضاف السائح: "أنتم لا تعرفون شيئا، أنتم مثل الحيوانات".