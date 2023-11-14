شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ماريان شقيقة دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفيت ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهي قاضية اتحادية متقاعدة، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" خبر العثور على جثة ماريان ترامب، في شقتها بمانهاتن يوم الاثنين، في نحو الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت مصادر لشبكة "إيه بي سي نيوز".

ولم يُكشف عن أي سبب للوفاة على الفور.

قاضية في محكمة الاستئناف

وكانت ماريان قاضية في محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثالثة حتى تقاعدت في عام 2019، وعُينت في محكمة نيوجيرسي الاتحادية من قبل الرئيس آنذاك رونالد ريجان في عام 1983، ثم عُينت في محكمة الاستئناف في عام 1999 من قبل الرئيس الأسبق بيل كلينتون.