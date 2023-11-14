مصر للطيران توقع صفقة شراء 10 طائرات من إيرباص طراز A350-900

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت مصر للطيران توقيع صفقة جديدة لشراء 10 طائرات إيرباص من طراز A350-900، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي الشركة الدائم لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي ومنح المسافرين أفضل تجربة طيران على شبكة خطوطها الجوية الممتدة في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب بيان: تم توقيع الصفقة خلال فعاليات معرض دبي للطيران لعام 2023، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وكريستيان شيرير الرئيس التنفيذي لعمليات قطاع الطائرات التجارية بشركة إيرباص.



وتسهم طائرات A350-900 عند إضافتها إلى أسطول الشركة في ترشيد استهلاك الوقود بنسبة 25%، وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الرحلات، كما يحظى المسافرون على متن هذه الطائرات بأفضل تجارب السفر بفضل مقصورة "AirSpace" المميزة من إيرباص، والتي توفر مساحات واسعة للأمتعة وغيرها من وسائل الراحة.



وقال يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: "نفخر بكون الشركة أحد أهم شركاء إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ونسعى معا إلى اتخاذ خطوات ملموسة للارتقاء بقطاع الطيران المدنى في المنطقة، حيث ينصبّ تركيزنا على تطوير أسطول مصر للطيران وتزويده بأحدث الطائرات المتوفرة في السوق لذا، وقعت مصر للطيران عقداً مع إيرباص لشراء 10 طائرات جديدة من طراز A350-900، وتتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طــراز Rolls-Royce Trent XWB ، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود، ما يجعلها خياراً مثالياً لمواكبة الطلب المتزايد على السفر الجوي عبر شبكة وجهاتنا".



وأضاف زكريا أن مصر للطيران شريكًا رئيسيًا لشركة إيرباص في الشرق الأوسط وأفريقيا لعدة عقود ونحن نفخر بشدة بهذه الشراكة المثالية، التي لعبت دورًا محوريًا في خدمة وتطوير صناعة النقل الجوي ، بدأ تعاوننا منذ أكثر من 40 عامًا بتقديم ثماني طائرات من طراز A300-B4، تلاها دمج نماذج أخرى مختلفة مثل A220، وA320، وA321، وA320ceo، وA321ceo، وA330، وA320neo، وA321neo والمزيد، ونواصل اليوم هذا التحالف المثمر من خلال الجيل الجديد من طائرات A350-900.



من جانبه، قال كريستيان شيرير: "ستتمتع طائرات A350-900 بمكانة ريادية في أسطول مصر للطيران، حيث تُعد أحدث طائرات المسافرين ذات الهيكل العريض وأكثرها كفاءةً، وبالتالي ستكون ركيزة أساسية على صعيد توسيع عروض خدمات الشركة، كما تفتح المجال أمام فرصٍ جديدة للسفر، لا سيما في غرب الولايات المتحدة والشرق الأقصى، كما أنها الطراز الوحيد الذي يتيح لشركة مصر للطيران توسيع شبكة رحلاتها بكفاءة اقتصادية معيارية، مع ضمان توفير أفضل سبل الراحة للمسافرين على متنها".



وتعتبر طائرات A350 الأفضل في مجال الرحلات ذات المدى البعيد، وتحديداً ضمن فئة الطائرات التي تستوعب 300-410 مقعداً ، ويضمن تصميمها تقليل تكاليف التشغيل وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25%، وذلك بفضل اعتماده على أحدث التقنيات وابتكارات الديناميكيا الهوائية والمواد خفيفة الوزن والمحركات المتقدمة، بالإضافة إلى تقليل الضوضاء بنسبة 50% مقارنة بطائرات الجيل السابق لدى الشركات المنافسة، ويشار إلى أن طلبيات طائرات A350 تجاوزت الألف طلبية شراء من شركات الطيران الرائدة حول العالم.