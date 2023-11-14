نقولا لميقاتي: كيف يتوقف التدفق السوري غير الشرعي وماذا حل بأموالنا المنهوبة منكم؟

أشار النّائب السّابق ​نبيل نقولا​، إلى أنّ "رئيس حكومة الأمر الواقع ​نجيب ميقاتي​، أتحفنا بأنّه وضع خطّةً لمجابهة الأوضاع الرّاهنة أمنيًّا واقتصاديًّا".

وتوجّه في بيان، إلى ميقاتي، سائلًا: "هل باستطاعتك أن تقول لنا كيف يتوقّف التّدفّق السّوري غير الشّرعي والمخيف، ما دام أنّ الجيش يوقف المتسلّلين، والقضاء يفرج عنهم بناءً على تدخّلات سياسيّة من كلّ صوب، ويتبخرون في الأجواء اللّبنانيّة؟ هل في استطاعتك أن تعلمنا ماذا حلّ بأموالنا المنهوبة منكم، وكيف سنحصل عليها من أجل أن نصمد في حال وقعت الحرب؟".

وأكّد نقولا أنّكم "القيّمون على الوضع السّياسي اليوم جميعكم من دون استثناء مسؤولون عمّا حدث وعمّا سيحدث، وستحاكَمون عاجلًا أم آجلًا على جرائمكم".