أهالي ميس الجبل والجوار ناشدوا القرم وفياض معالجة انقطاع شبكة اتصالات "ألفا" والكهرباء

ناشد أهالي ​ميس الجبل​ والجوار، وزيرَي الاتصالات والطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​جوني القرم​ و​وليد فياض​، معالجة موضوع انقطاع شبكة اتصالات "​ألفا​" منذ أكثر من أسبوع، علمًا أنّ الشّبكة كانت قد انقطعت قبل عشرة أيّام، وتمّ العمل على إعادتها وتزويد المولّدات الخاصّة بالشّركة بمادّة ​المازوت​؛ لكنّها ما لبثت أن انقطعت بعد 48 ساعة واستمرّ الانقطاع لمدّة 7 أيّام متواصلة حتّى الآن.

كما أنّ ​التيار الكهربائي​ مقطوع عن مستشفى ميس الجبل الحكومي منذ يومين، وعن الحي الغربي، وذلك بسبب القصف الإسرائيلي وانقطاع خطوط التّوتّر في الحي، فيما تعاني أحياء عدّة في بلدتَي بليدا ومحيبيب من انقطاع في التّيّار أيضًا. وناشد الأهالي أيضًا، المعنيّين العمل على حلّ هذه المشكلة.