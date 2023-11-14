إرجاء جلسة مجلس الوزراء لعدم اكتمال النصاب

أُرجئت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي لعدم اكتمال النصاب. والأسبوع الماضي أُعلن عن جلسة لمجلس الوزراء في التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء لبحث مواضيع مدرجة على جدول أعمال تضمّن 16 بندًا.

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