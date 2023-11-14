أفاد وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة يوسف أبو الريش، بأنّ جهودنا لإخراج جثامين الشهداء من مجمع الشفاء فشلتنّه". وفي تصريح لقناة "الجزيرة"، أكّد "أننا نحاول حفر قبر جماعي لدفن الشهداء داخل مستشفى الشفاء". وتحاصر القوات الإسرائيلي المستشفى مع تزايد هجماتها على باقي المستشفيات في قطاع غزة، وذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل الصحة بغزة أكّد محاولة حفر قبر جماعي للجثامين المتواجدة داخل مستشفى الشفاء بعد تعذّر إخراجهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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