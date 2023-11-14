وزير المالية الإسرائيلي: الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح

ادّعى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنّ "الهجرة الطوعية لعرب غزة إلى دول العالم هو الحل الإنساني الصحيح".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، وسط حصار وتضييق لتدفق المساعدات وحظر لدخول الوقود، ما يزيد من أزمة القطاع الصحي في القطاع، تزامنًا مع قصف مكثف وعنيف يطال المدنيين، وعمليات بريّة تتصدى لها الفصائل الفلسطينية في الميدان.

هذا، وتشهد فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة والقدس معارضة دوليّة.