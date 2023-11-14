الجيش الاسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت هدفًا مشبوهًا تم رصده بالقرب من شواطئ عكا

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، أن "الدفاعات الجوية اعترضت قبل قليل هدفًا مشبوهًا تم رصده بالقرب من شواطئ عكا، ولم يتم تفعيل الانذار وفق السياسة المتبعة".

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