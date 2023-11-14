أدرعي: الجيش أغار على نحو 200 هدف لـ"حماس" خلال آخر 24 ساعة وهاجم معسكرًا لقوتها البحرية

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "خلال نشاط برّي قام به الجيش، تمّ الكشف عن فتحة نفق ووسائل قتاليّة وُجدت داخل مسجد. وقد وجّهت قوات برّيّة طائرات مقاتلة ومروحيّات قتاليّة لتهاجم مجموعة تخريبيّة مضادّة للدّروع، أطلقت النّار صوبهم".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قوّات سلاح الجو هاجمت على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، نحو 200 هدف إرهابي تابع لحركة "حماس" منها المخربون، ومواقع إنتاج الوسائل القتاليّة، ومنصّات إطلاق الصّواريخ المضادّة للدّروع ومقرّات القيادة العسكريّة".

وأفاد أدرعي بأنّ "خلال ساعات اللّيل، هاجمت قوّات تابعة لسلاح البحريّة، معسكرًا استخدمته القوّة البحريّة التّابعة لـ"حماس"، لأغراض التّدريبات وتخزين الوسائل القتاليّة".