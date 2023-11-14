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خارجية قطر: طائرتان توجهتا إلى العريش المصرية تحملان 54 طنًا من المساعدات لنقلها إلى غزة

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أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، أنّ "طائرتَين تابعتَين للقوّات المسلّحة القطريّة، توجّهتا إلى مدينة العريش في ​مصر​، تحملان 54 طنًّا من المساعدات، تتضمّن مستشفى ميدانيًّا ومستلزمات إيواء ومواد طبيّة وغذائيّة، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية، و​الهلال الأحمر القطري​، و"قطر الخيريّة"؛ تمهيدًا لنقلها إلى ​غزة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشّقيق، ودعمها الكامل له خلال الظّروف الإنسانيّة الصّعبة جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي يتعرّض له القطاع".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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