أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنّ "طائرتَين تابعتَين للقوّات المسلّحة القطريّة، توجّهتا إلى مدينة العريش في مصر، تحملان 54 طنًّا من المساعدات، تتضمّن مستشفى ميدانيًّا ومستلزمات إيواء ومواد طبيّة وغذائيّة، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، و"قطر الخيريّة"؛ تمهيدًا لنقلها إلى غزة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشّقيق، ودعمها الكامل له خلال الظّروف الإنسانيّة الصّعبة جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي يتعرّض له القطاع".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية قطر: طائرتان توجهتا إلى العريش المصرية تحملان 54 طنًا من المساعدات لنقلها إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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