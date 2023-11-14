خارجية قطر: طائرتان توجهتا إلى العريش المصرية تحملان 54 طنًا من المساعدات لنقلها إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية ال​قطر​ية، أنّ "طائرتَين تابعتَين للقوّات المسلّحة القطريّة، توجّهتا إلى مدينة العريش في ​مصر​، تحملان 54 طنًّا من المساعدات، تتضمّن مستشفى ميدانيًّا ومستلزمات إيواء ومواد طبيّة وغذائيّة، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية، و​الهلال الأحمر القطري​، و"قطر الخيريّة"؛ تمهيدًا لنقلها إلى ​غزة​".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه المساعدات تأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشّقيق، ودعمها الكامل له خلال الظّروف الإنسانيّة الصّعبة جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي يتعرّض له القطاع".