غزة تحترق .. توقف مولد الطاقة الوحيد بمستشفى الأمل

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بتوقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، يوم الإثنين، الأمر الذي يهدد حياة عشرات المرضى ممن يتلقون العلاج في المنشأة الطبية.

وقالت الوكالة إن توقف مولد الطاقة في مستشفى الأمل، يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المنشأة، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة، بالإضافة إلى 9000 نازح يتخذون من مقر الجمعية والمستشفى مأوى لهم.

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن المستشفى يعتمد الآن على مولد صغير جدا لتزويد قسم الولادة فقط بالكهرباء، بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ، علما أن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأكدت الجمعية أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، حيث أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع وتوقف خدمة اتصال.

بايدن يدعو لحماية مستشفى الشفاء

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، في وقت تستمر المعارك العنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس حول هذا المجمع.

وقال بايدن للصحافيين في المكتب البيضوي حين سئل عما إذا كان أعرب عن قلقه لإسرائيل بالنسبة إلى هذه القضية: "ينبغي حماية المستشفى"، مضيفا أنه "على تواصل مع الإسرائيليين" حول هذا الموضوع.

وأوضح أنه يأمل في عدم اتخاذ إي إجراءات لاقتحام مستشفى الشفاء.

ويعاني مستشفى الشفاء الأكبر في قطاع غزة من انقطاع الماء والكهرباء منذ أيام، ويأمل العالقون فيه مغادرته لكن القتال يحتدم في محيطه.

وتواجه مستشفيات أخرى الوضع نفسه بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن المستشفيات تضم بنى تحتية استراتيجية لحماس التي يتهمها باستخدام الغزيين "دروعا بشرية" رغم نفيها.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الوفيات في مستشفى الشفاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ السبت إلى 34 بينهم 27 مريضا في العناية المكثفة و7 من الأطفال الخدج.