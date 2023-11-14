لن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح.. المتحدث باسم الأونروا : من لم يقتل بالقصف سيموت من الجوع والعطش والأوبئة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن الأوضاع تتدهور في مختلف قطاع غزة، مضيفًا أن مفوض الأونروا أعلن أنه خلال اليومين القادمين ستتوقف عمليات الإغاثة التي تنفذها المنظمة كما ستتوقف محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمشافي ولن نستطيع أن نجلب المساعدات القادمة من معبر رفح ولن يكون هناك وقود للشاحنات لتأخذ المساعدات.

وأضاف أبوحسنة في برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة «etc»، أن مياه الشرب لن تكون متوفرة في القطاع، بينما الناس تشرب من الآبار مباشرة مياها ملوثة وحتى هذه المياه لن يستطيع أحد نقلها إلى 800 ألف نازح.

وتابع:" ليس هناك ملح طعام وزيت الطعام غير موجود وليس هناك طعام سوى الطماطم والخيار والبطاطس".

وأوضح أن الأونروا هو الجسم الوحيد والأخير المتماسك في غزة، لكن حتى هذا الجسم لن يستطيع الصمود، مضيفًا أن أهالي غزة يتعرضون لمجاعة شديدة ويتعرضون للتعطيش وإذا لم يموتوا من القصف والتدمير سيموتون من العطش والجوع والأوبئة.

وواصل:"قطاع غزة كله لايعمل هناك بطالة هناك مليون ونصف لا يستطيعون الحصول على الماء أو الطعام، وهناك ٦٦منشأة للاونروا قصفت خلال شهر والعشرات من النازحين قتلوا في مراكز الأونروا".