شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعلن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مقتل جنديين، وإصابة 4 آخرين بجروح خلال المعارك شمال قطاع غزة، إصابة اثنين منهم خطرة، جراء تعرضهما لصاروخ مضاد للدروع أطلق عليهما.

وأوضح الجيش أن 2 من الجنود الـ4 أصيبا خلال المعارك شمال قطاع غزة، بينما أصيب الاثنان الآخران جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مستوطنة نتوعا مع الحدود اللبنانية.

ووفقاً لأحدث بيانات الجيش الإسرائيلي فإن القتيلين هما، الرائد (احتياط) راز أبو العافية مرشفون 27 عاماً، مقاتل في الكتيبة 6863 لواء النقب والرقيب روي ماروم 21 عاماً، من رعنانا، قائد صف في الكتيبة 906 بصلاح، خدم كمقاتل دورية.

وقتل 47 جنديا إسرائيلياً في المعارك البرية في غزة منذ 31 أكتوبر، فيما بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 365 جندياً وضابطاً، إضافة إلى 59 شرطياً و10 أفراد في جهاز «الشاباك».

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 قتيلاً، بينهم 4630 طفلاً، و3130 امرأة، و198 فرداً من الكوادر الطبية، و21 رجلاً من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفياً، وما يزيد على 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.