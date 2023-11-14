انت الان تتابع خبر جاء بها من بغداد وهرب للشمال.. اعتقال لص سرق "جكساره" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة سرقة سيارات الرصافة تمكنت من كشف حادث سرقة عجلة نوع تويوتا لاندكروز ابيض اللون موديل 2022 والقبض على الجاني بعد تتبع العجلة وضبطها بحوزته في إحدى المحافظات الشمالية".وأضافت ان "عملية القبض تمت بعد ورود إخبار عن حادث السرقة من قبل المواطن المشتكي صاحب العجلة، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل وتعميم برقية ضبط بأوصاف العجلة والتحري وجمع المعلومات، وبالجهود الفنية تم تتبع خط سير العجلة وتبين توجه الجاني بها الى محافظة السليمانية".

وأشارت الى انه "بعد التنسيق تم القبص على المتهم وضبطت العجلة المسروقة بحوزته ودونت أقواله وصدقت قضائياً بالاعتراف وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

