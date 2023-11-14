كردستان يمول "إسرائيل" بالنفط قريباً.. أرقام تكشف المستور وتساؤلات عن موقف بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير النفط -خلال زيارة إلى أربيل (عاصمة الإقليم) - الحرص على استئناف الإنتاج والتصدير من حقول الإقليم "لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية"، متوقعاً "التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام".وكان شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت، الجمعة الماضي، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.

وبدأ عبد الغني وكبار مسؤولي النفط الاتحاديين، يوم الأحد، اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الثروات الطبيعية ومسؤولين من قطاع الطاقة في إقليم كردستان لمناقشة الوضع.

وقال عبد الغني للصحفيين في أربيل، "الغرض من هذه الزيارة هو حلحلة جميع الأمور التي من شأنها أن تسهل عملية الإنتاج وتصدير النفط". واعتبر أن "الزيارة تأتي استكمالا للمباحثات التي جرت في بغداد لبحث استئناف عمليات الإنتاج وتصدير النفط من حقول الإقليم لأهمية ذلك في رفد الموازنة الاتحادية بالإيرادات المالية". وأضاف أن "الخطوة الأولى أن نتفق مع الشركات والإقليم حول تكييف هذه العقود القائمة لتتلاءم مع الدستور العراقي".

وتمثل عائدات تصدير النفط نحو 80% من الميزانية السنوية لحكومة إقليم كردستان، ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط الخام التي تشكل أكثر من 90% من عائدات البلاد.



*العراق كسب قراراً دولياً ضد تركيا

في 25 مارس/آذار الماضي 2023، توقفت صادرات نفط كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي عبر خطوط الأنابيب -والتي تصلها في المعتاد، ثم تحملها ناقلات عملاقة إلى مناطق متفرقة- وذلك إثر حكم من غرفة التجارة الدولية في فرنسا، لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973 بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.

وكانت السلطات العراقية، قد حرّكت دعوى اتّهمت فيها تركيا بالحصول على النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقتها، الأمر الذي استندت عليه غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بوقف الصادرات.

وأدى قرار الغرفة إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 450 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، كانت تأتي من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان، بخلاف 70 ألف برميل يوميًا تسوّقها الحكومة الفيدرالية في العراق.

في الوقت نفسه، تتمسك بغداد بالحصول على تعويضات ضخمة من تركيا، تبلغ نحو 1.47 مليار دولار، وذلك تعويضًا عن خرق أنقرة صفقة خط الأنابيب الثنائية.

ويُعَد خط أنابيب النفط الذي يمتد من منطقة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان، طريق التصدير الوحيد للخام الذي تنتجه حقول النفط في شمال العراق.