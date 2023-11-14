انت الان تتابع خبر تفاصيل اجتماع عراقي – إيراني لمكافحة آفة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً في مقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع قائد الشرطة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أحمد رضا رادان والسفير الإيراني وعدد من القادة من الجانبين".وبحث الجانبان، "جملة من الموضوعات التي تخدم البلدين في مجال مكافحة المخدرات منها تبادل المعلومات عن تجار هذه الآفة وضبط وتعزيز الحدود ومنافذها، لتنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الداخلية مع نظيرتها الإيرانية في مجال مكافحة المخدرات".

وبحسب البيان، أشاد قائد الشرطة الإيرانية بـ"جهود العراق في مكافحة هذه الآفة"، معرباً عن "استعداد بلاده للتعاون الكامل بهذا الصدد".