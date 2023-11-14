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ديالى.. الإعلان عن وجبة جديدة من تعويضات المتضررين بالعمليات الإرهابية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية أعلنت أسماء وجبة جديدة من المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009".

وأضاف أن "اللجنة الفرعية والتي يترأسها القاضي صالح سعيد انجزت معاملة (570) مستفيدا، لافتا إلى أن المبالغ المالية التي تم تخصيصها وتمويلها ستصرف عن طريق حسابات محافظة ديالى".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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