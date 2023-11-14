قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية: لن نعود إلى غزة على دبابة إسرائيلية لكن في إطار حل سياسي شامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد القيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية “أحمد المجدلاني”، أن السلطة الفلسطينية لن تعود لحكم قطاع غزة إلا بحل سياسي شامل يرضي كافة الأطراف الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن منظمة التحرير طالبت بوقف إطلاق النار والعمل على احتواء الأزمة الإنسانية في غزة أولا، قبل أي حديث عن حكم غزة.

وأوضح أن المنظمة لن تعود لحكم غزة على ظهر دبابة إسرائيلية، وإنما في إطار حل سياسي يقضي بموجبه حل الدولتين.