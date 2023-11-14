متحدث باسم الخارجية الأمريكية سابقًا: 100 دبلوماسي أميركي وقعوا مذكرة اعتراضًا على سياسة دعم إسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقا “آدم إيرلي”، أن هناك اختلافات كبيرة داخل الإدارة الأمريكية بسبب حرب غزة.

وأوضح في تصريحات لـ “الحدث”، أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل أزعج بعض المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية وأعضاء الجونغرس.

وأفاد بأن هناك ما يقرب من 100 دبلوماسي أمريكي وقعوا مذكرة اعتراضا على سياسة دعم إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية.