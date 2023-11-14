شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم حملة فريد زهران: جمدنا عضويتنا بالحركة المدنية رفضا للتخوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن قرار حزبي المصري الديمقراطي والعدل تجميد نشاطها بالحركة المدنية يأتي لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، حتى تعاد ترتيبات الأمور من جديد، مشيرة إلى أن قرارهما جاء نتيجة ما تم وصفه في البيان الأخير لبعض أحزاب الحركة المدنية عن العملية الانتخابية والإساءة لهم.

وأضافت أن ذلك بالتبعية، يسيء لجدية المشاركة التي تقوم بها الحملة، والحقيقة نحن نشتبك مع انتخابات قانونية دستورية وأمر سياسي بالمقام الأول، ولا يمكن قبول ما حدث خاصة وأن أدبيات العمل السياسي هو الاختلاف وليس التخوين أو الاساءة، مستنكرة "الكيل بمكيالين" - حسب وصفها - من بعض أحزاب الحركة المدنية، حيث أن تلك الكيانات كانت ستخوض الانتخابات بمرشحين لديها، وبعد عدم تخطيهم العتبة الانتخابية، نظرت للسباق الرئاسي بشكل مختلف وأساءت له.

وأكدت "صابر" أن أحزاب المصري الديمقراطي والعدل والإصلاح والتنمية، دائما ما كانون ينادون بالمشاركة الإيجابية داخل الحركة المدنية في أي قضية من القضايا، قائلة" لو في ربع فرصة أمام المعارضة لطرح برنامجها وتوسيع قاعدتها في الشارع لابد وأن نشترك...فتلك هي أساسيات البناء التراكمي في العمل السياسي".