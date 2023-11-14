"المنار": قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة بليدا وأحراج "اللبونة" جنوبي الناقورة

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة بليدا وأحراج "اللبونة" جنوبي الناقورة.
وفي وقت سابق، طال قصف للجيش الإسرائيلي بلدتي مركبا وهونين في جنوب لبنان.
وأفادت قناة "المنار"، بأنّ القصف المدفعي الإسرائيلي طال أطراف طير حرفا ورب ثلاثين
وكانت قد زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.
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