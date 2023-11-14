ميقاتي عقد لقاء تشاوريًا في السراي الحكومي بعد إرجاء جلسة مجلس الوزراء

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريًا مع عدد من الوزراء في السراي الحكومي، وذلك بعد إرجاء جلسة للمجلس لعدم اكتمال النصاب من دون تحديد موعد جديد للجلسة بعد.

وحضر في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام مرتضى.