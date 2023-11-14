واشنطن بوست عن مسؤول اسرائيلي: إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول اسرائيلي رفيع قوله ان "إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى صفقة تبادل من شأنها إطلاق سراح معظم النساء والأطفال الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في7 تشرين الاول، والاتفاق قد يتم الإعلان عنه خلال أيام إذا تم حل التفاصيل النهائية".

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن "الخطوط العريضة العامة للصفقة أصبحت واضحة ومحددة"، مشيرا إلى أن الاتفاق المبدئي يدعو إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين في مجموعات، بالتزامن مع إطلاق سراح النساء والشباب الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

واكد المسؤول الإسرائيلي للصحيفة إن الاتفاق على التبادل من المتوقع أن يصاحبه وقف مؤقت لإطلاق النار ربما لمدة خمسة أيام.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي لـ"واشنطن بوست" أن ذلك يمكن أن يسمح أيضا بتقديم مزيد من المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة ومن المتوقع أن يخفف من الأزمة الإنسانية هناك.

ووفقا للصحيفة، تريد إسرائيل إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المئة الذين تم أخذهم من إسرائيل، لكن من المرجح أن يكون العدد الأولي أقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم غير واضح.