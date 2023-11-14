الحوثي أعلن تنفيذ عمليّة للقوة الصاروخية والسلاح المسيّر ضد إسرائيل

أعلن زعيم حركة "أنصار الله" عبدالملك بدر الدين الحوثي، عن "عمليّة للقوة الصاروخية والسلاح المسيّر نُفذّت يوم أمس الإثنين ضد العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "العدو الإسرائيلي لم يجرؤ على رفع أعلام إسرائيل في سفنه في البحر الأحمر بل يتجه للتمويه وهذا يدلل على مدى جدوى موقفنا وتأثيرنا في استهداف العدو".

ولفت، في كلمة له بمناسبة تدشين "أسبوع الشهيد" في صنعاء، إلى أنّ "القمة العربية الأخيرة الطارئة لم تخرج بأي موقف لما يحدث في فلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "قمّة يقولون عنها إنّها تمثّل كل المسلمين تخرج فقط ببيان بمطالبة كلامية هل هذه قدرات 57 بلدًا عربيًا؟".