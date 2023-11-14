نصار: غير صحيح أن عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء سببه امكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش

أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، أنّه من غير الصحيح أنّ "عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء سببه امكانية طرح موضوع التمديد لقائد الجيش جوزاف عون".
وفي وقت سابق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريًا مع عدد من الوزراء في السراي الحكومي، بعد إرجاء جلسة للمجلس لعدم اكتمال النصاب من دون تحديد موعد جديد للجلسة بعد.
وحضر في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام مرتضى.
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