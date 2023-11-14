بيرم من السراي الحكومي: موضوع التمديد لقائد الجيش لم يُطرح علينا بعد و"كل شي بوقتو"

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، لدى مغادرته السراي الحكومي، أنّ "تأخر وصولي غير مقصود وعدم تأمين النصاب سببه عدم حضور وزراء آخرين، فتحوّلت الجلسة إلى لقاء تشاوري".

وأعلن، تعليقًا على موقف "حزب الله" من التمديد لقائد الجيش جوزاف عون، أنّ الموضوع "لم يطرح علينا بعد وكل شي بوقتو".

بدوره، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من السراي الحكومي أنّ "أنّنا كوزراء حزب الله حضرنا إلى الجلسة وأمّنا النصاب، ووصول بيرم متأخرًا كان بسبب زحمة السير".

وفي وقت سابق، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاء تشاوريًا مع عدد من الوزراء في السراي الحكومي، وذلك بعد إرجاء جلسة للمجلس لعدم اكتمال النصاب من دون تحديد موعد جديد للجلسة بعد.

وحضر في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الشباب والرياضة جورج كلاس، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الصناعة جورج بوشكيان، التنمية الادارية نجلا رياشي، المال يوسف خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، العمل مصطفى بيرم والثقافة محمد وسام مرتضى.