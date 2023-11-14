إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى

زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.