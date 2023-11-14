قصف إسرائيلي طال بلدات مركبا وهونين وطير حرفا ورب ثلاثين

طال قصف للجيش الإسرائيلي بلدتي مركبا وهونين في جنوب لبنان.
وأفادت قناة "المنار"، بأنّ القصف المدفعي الإسرائيلي طال أطراف طير حرفا ورب ثلاثين
وفي وقت سابق، زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجليل الأعلى، حيث ردّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.
ويأتي ذلك في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية عبر القصف منذ 8 تشرين الأول الماضي، حيث تسببت هذه الاعتداءات بخسائر في الأرواح وخسائر مادية وزراعية.
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