"نيويورك تايمز": موظفو وكالات حكومية أميركية يحتجون على دعم بايدن لإسرائيل في حربها على غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنّ "أكثر من 400 من موظفي وكالات حكومية أميركية يحتجون على دعم الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في حربها على غزة".

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" أنّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اعترف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، الإثنين، بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية بشأن نهج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة.

وفي فرنسا، كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنّ عددًا من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجّهوا رسالة تعرب عن أسفهم لانحياز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإسرائيل بشأن حربها على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنّ "مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي"، حيث اعتبر السفراء انحياز ماكرون لإسرائيل يشكل قطيعة مع موقف باريس التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين.