الخازن استنكر الاعتداء على الصحافيين:على الحكومة تقديم شكوى أممية لإظهار وحشية العدو

أعرب الوزير السّابق وديع الخازن، عن استنكاره "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي المقصود والمتكرّر، الّذي تعرّض له الصحافيّون خلال قيامهم بواجبهم وبرسالتهم السّامية في نقل ما يقوم به العدوّ من جرائم واستفزازات، وبدمّ بارد"، مُطالبًا الحكومة اللبنانية بـ"التّحرّك الفوري لتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة، لإظهار وحشيّة الجيش الصّهيوني أمام الرّأي العام الدّولي".
وأشار في بيان، إلى أنّ "أمام تصميم الكابينت الإسرائيلي على جرّ لبنان إلى الحرب، رغم الضّغوط الدّوليّة على حكومة بنيامين نتانياهو للكفّ عن استفزازاتها في الجنوب اللّبناني، ندعو الخازن جميع اللّبنانيّين إلى التّضامن والتّلاقي لتخطّي هذه المرحلة الصّعبة، بكلمة واحدة وأيد مُتشابكة وإرادة وطنيّة صلبة". وشدّد على "ضرورة التّمسّك بالدستور وروحيّته والعودة إلى أحكامه، لتحصين الوحدة الوطنيّة".
وجدّد الخازن دعوته مجلس النواب إلى "العمل وبأسرع وقت، على انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة طوارئ، لعودة انتظام المؤسّسات الدّستوريّة وإنقاذ البلاد من مسارها الإنحداري".
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