الخازن استنكر الاعتداء على الصحافيين:على الحكومة تقديم شكوى أممية لإظهار وحشية العدو

أعرب الوزير السّابق ​وديع الخازن​، عن استنكاره "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي المقصود والمتكرّر، الّذي تعرّض له الصحافيّون خلال قيامهم بواجبهم وبرسالتهم السّامية في نقل ما يقوم به العدوّ من جرائم واستفزازات، وبدمّ بارد"، مُطالبًا الحكومة ال​لبنان​ية بـ"التّحرّك الفوري لتقديم شكوى لدى ​الأمم المتحدة​، لإظهار وحشيّة الجيش الصّهيوني أمام الرّأي العام الدّولي".

وأشار في بيان، إلى أنّ "أمام تصميم الكابينت الإسرائيلي على جرّ لبنان إلى الحرب، رغم الضّغوط الدّوليّة على حكومة ​بنيامين نتانياهو​ للكفّ عن استفزازاتها في ​الجنوب​ اللّبناني، ندعو الخازن جميع اللّبنانيّين إلى التّضامن والتّلاقي لتخطّي هذه المرحلة الصّعبة، بكلمة واحدة وأيد مُتشابكة وإرادة وطنيّة صلبة". وشدّد على "ضرورة التّمسّك ب​الدستور​ وروحيّته والعودة إلى أحكامه، لتحصين الوحدة الوطنيّة".

وجدّد الخازن دعوته ​مجلس النواب​ إلى "العمل وبأسرع وقت، على انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة طوارئ، لعودة انتظام المؤسّسات الدّستوريّة وإنقاذ البلاد من مسارها الإنحداري".